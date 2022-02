Alberto Fernández dijo que la vicepresidenta también tiene otra mirada sobre el acuerdo con el FMI

“Con toda franqueza hablé con máximo el miércoles pasado, me contó sus diferencias. Hoy me llamó, me contó su decisión”, manifestó el presidente en C5N.

El mandatario nacional manifestó además que el diputado Máximo Kirchner le dijo Cristina Fernández tampoco estaba de acuerdo con la renuncia a la presidencia de la banca

“Cristina también tiene sus matices y otra mirada sobre el entendimiento con el FMI, pero el presidente soy yo. Estoy convencido que tomamos el mejor camino”, indicó Alberto Fernández y anticipó que este martes definirán al reemplazante de Máximo Kirchner en la conducción del bloque oficialista.

Por otro lado, el presidente contó que habló con Cristina antes de firmar el acuerdo, “sé que tiene una mirada distinta, más allá de lo que digan los medios hay que tomar una decisión, yo la tomé convencido de que estoy preservando a la economía argentina”.

“Cuando uno mira los acuerdos en condiciones parecidas, este acuerdo es único, casi único”, tras lo cual recordó la negociación con el FMI del año 2003 y los términos planteados por Argentina que dos años después permitieron saldar la deuda, resaltando que “hay que tener presente que la deuda que tenemos con el fondo es cuatro veces y media que aquella”.

Respecto a la dimisión del referente del FDT, añadió: “Máximo me dijo que se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados, en esos términos creía que era mejor dejar la presidencia del Bloque”.

“Ningún acuerdo con el fondo es bueno, pero de todos, este es el mejor posible”, planteó.