Amat sobre la Auditoría: “Estamos esperando lo que resuelva el Senado”

El año pasado, una de las grandes polémica se originó en la Cámara de Diputados, cuando la Comisión de Auditoría propuso a los nuevos integrantes para la Auditoría General de la Provincia. En este marco, Esteban Amat, presidente de la Cámara Baja provincial, señaló que “estamos esperando lo que resuelva el Senado”. “No tenemos ningún interés en alguna persona en particular”, aseguró.

En Hablemos de Política, por Aries, a Esteban Amat le consultaron si la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados se va a redefinir y respondió que la Cámara Baja conformó la comisión y mandó una propuesta para el cuerpo de auditores de la AGP “como correspondía”. Además, indicó que eso ahora “depende del Senado de la Provincia”.

“No vamos a cambiar, salvo que en el Senado no se apruebe, ahí hay que tratar nuevamente en Diputados y se lo tratará de la forma en que la Constitución lo dice. Estamos esperando una resolución del Senado”, explicó.

En este sentido, dijo que no tendrán inconvenientes en volver a tratar este tema, “si el Senado resuelve de forma distinta”. “No tenemos interés en alguna persona en particular, nosotros mandamos las cosas como correspondía en ese momento”, agregó.

Por otro lado, reveló que la relación entre los diputados y los senadores “es muy buena”. “No significa que haya mala relación cuando un senador dice que le tienen demorado un proyecto en Diputados; o por ahí sale un diputado que tiene un proyecto que no le dieron media sanción en el Senado”, sostuvo.

“En general es muy buena la relación cuando hay puntos que necesitan salir urgentes por necesidad de la Provincia. Hay proyectos que se demoran tanto en Diputados como en el Senado, pero por la cantidad, no por otra cosa”, finalizó.