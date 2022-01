Piden una reducción en la factura del agua para los usuarios del Departamento San Martín

Por Aries, el legislador indicó que en el norte de la provincia hay días “con temperaturas cercanas a los 50 grados”. “Muchas veces la lluvia viene a traernos una agradable temperatura pero también se nos corta el agua porque las instalaciones de agua son viejas y los caños se rompen”, aseguro el diputado provincial Matías Monteagudo.

“La situación del agua en el departamento San Martín es crítica, es alarmante me animo decir y realmente a nosotros nos preocupa de sobremanera” manifestó el legislador y agregó: “Si hace calor no tenemos agua porque hace calor, si llueve fuerte porque se rompen las cañerías, entonces acá no hay situación óptima para que el servicio de provisión de agua sea normal”.

Afirmó que tomando como precedente la decisión del Ente Regulador de aplicar una reducción en la factura del agua de algunos barrios de la Ciudad de Salta, y en busca de la equidad y la consideración con las localidades de San Martín, decidió cuestionar al organismo por aplicar esta medida sólo en Capital.

“Tenemos que pedir lo mismo sino nos sentimos discriminados” aseguró el diputado y agregó “necesitamos que nos expliquen él porqué para algunos sí y para otros no, sabiendo el agravante de estas cuestiones”.

“Sabemos que la quita de un tanto por ciento en la factura de agua al usuario no le va a hacer que tenga agua pero si por lo menos no va a sentir esa especie de ‘estafa’ si quiere que hace la empresa de cobrar por un servicio que nos brinda”, concluyó.