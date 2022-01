Con críticas a otros gobernadores, Sáenz inauguró el Centro de Recuperación Nutricional en Santa Victoria Este

El gobernador Gustavo Sáenz, inauguró el Centro de Recuperación Nutricional Infantil en Santa Victoria Este, y no ahorró críticas a gestiones anteriores por no haber resuelto el problema.

Acompañado del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, Sáenz destacó que funcionarios nacionales vayan a conocer los problemas en territorio porque se tienen que terminar “los dirigentes políticos de escritorio”.

En este sentido, destacó el trabajo en conjunto para inaugurar la obra que era una promesa, y permitirá que los niños desnutridos sean atendidos en el lugar donde viven y no se les pida a los padres que los trasladen hacia Tartagal u Orán.

“Esto significa muchísimo. Y significa que muchos pasaron y no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta que le problema estaba aquí y había que resolverlo aquí. Por eso inauguramos con orgullo esta deuda histórica que teníamos con Santa Victoria, para que niños con problemas de desnutrición puedan estar junto a un equipo”, expresó el mandatario salteño.

De esta manera, resaltó que se contará con 33 agentes de salud que trabajarán en la zona junto a otros equipos de organismos provinciales y nacionales.

“No vamos a mirar para atrás por lo que no se hizo, no vamos a buscar culpables. La conciencia de cada gobernante debe ser quien lo persiga durante el tiempo que ya no está”, afirmó el mandatario provincial.

Sáenz aseguró que en estos dos años de mandato que lleva, fue a Santa Victoria Este más veces que otros gobernadores en doce.