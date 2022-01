Cristina: "La pandemia macrista fue más costosa que la pandemia COVID-19"

La vicepresidenta Cristina Fernández publicó este martes una carta a través de sus redes sociales titulada "Pandemia Macrista vs Pandemia COVID-19", en la que traza un paralelismo entre la situación sanitaria desatada a raíz de la aparición del Covid y la generada por la toma de deuda por parte del gobierno de Mauricio Macri.

"En Argentina lo que nunca se va a acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina", señala Fernández en la carta, según consignó Télam, en la que expresa con un "Ojalá!" la opinión de algunos científicos sobre la posibilidad de que la pandemia del Covidd estía llegando a su fin.

Asimismo, traza unas comparaciones entre los costos económicos de la deuda tomada por el gobierno anterior y los gastos ocasionados por la irrupción del coronavirus, señalando que "en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19".

¿El fin de la pandemia?https://t.co/RmwPWBOUut — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 18, 2022

Pandemia Macrista vs Pandemia COVID-19, la carta completa



"Dicen no pocos científicos, que la pandemia del COVID-19 estaría llegando a su fin. Ojalá! Igualmente sigamos cuidándonos.

Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina.

Te acordás ¿no? Le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vió? En todo caso, por favor llamen al 911.

Y no es burlarse de la tragedia de la pandemia, al contrario. Pero por favor, mirá lo que tuvo que pagar Argentina, tu país, sólo en el año 2021.

La pandemia macrista.

En el año 2021 Argentina pagó -entre capital e intereses- 5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo Stand By que el organismo le otorgara a Mauricio Macri en el año 2018. Ese monto representa, nada más ni nada menos que el 1,1% del PBI… ¡Pero en dólares!.

La pandemia COVID-19.

En ese mismo año 2021, Argentina pagó 420.000 millones de pesos que fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia.Allí están incluídas las Vacunas COVID ($124.000 M), REPRO II ($90.000 M), Asistencia al turismo – Previaje($31.000 M) y reducción de contribuciones patronales a empleadores de REPRO II y Sector Salud ($51.000 M), además de la Ampliación de Políticas Sociales. Ese monto representa el 0,9% del PBI… ¡Pero en pesos!.

Conclusión.

De esta manera se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19.

Pandemia macrista: 1,1% del PBI.

Pandemia COVID-19: 0,9% del PBI.

Y con un pequeña yapa: la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le insistimos no nos acepta pesos."