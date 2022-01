Balnearios Municipales: “Hemos notado menos público que el año pasado”

“El Xamena, que es el que más aforo tenía (al 50%) porque la capacidad es de 10 mil personas, hemos llegado a tener 3900 como máximo”, explicó, por Aries, la funcionaria y recordó que actualmente el aforo del Balenario Carlos Xamena es de 1000 personas.

Destacó que la ola de calor de los últimos días se volvió “inmanejable” y que con los nuevos aforos dispuestos, los natatorios municipales resultan poco para la gran demanda de los salteños.

“Entendemos que una pileta como el Xamena, de 273 metros, que son 600 metros de perímetro para 1000 personas honestamente resulta poco, con el esfuerzo que la gente hace pensando en que no se va a ir de vacaciones o que los ríos están llenos y no hay control”, manifestó.

También indicó que “la gente solamente se restringe dónde pueden controlarlo”, por lo que han dispuesto, como es habitual, que la Policía para que se encargue de realizar los controles en el ingreso para evitar inconvenientes.

“Hemos instalado vacunatorios, donde hemos llegado a vacunar 250 personas por fin de semana, que no es un número menor para un natatorio, tenemos controles de alcoholemia, los kioscos que están adentro tienen la prohibición de venta de productos que no sean envasados para evitar la salmonella, tenemos preventores y un estricto protocolo adentro, por lo tanto los vestuarios no están habilitados”, aseguró la secretaria de Juventud y Deportes de la Municipalidad.