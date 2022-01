Nuevo récord de Covid en Salta: Se registraron más de 4000 nuevos casos en un día

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, emitió su reporte de coronavirus diario y las cifras no son alentadoras. De acuerdo a la información oficial, se registraron más de 4000 casos en un día y seis fallecimientos. También informaron que el 87% de los internados en terapia intensiva no tiene el esquema completo de vacunación o no ha recibido ninguna vacuna.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 4082 casos nuevos en la provincia, de los cuales 4046 se diagnosticaron por laboratorio y 36 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 568 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 120.551 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 93.101, lo que representa el 77%.

Hay 108 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 87% no vacunados) y 46 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2847.