Por los cortes de agua el Ente Regulador tramita reducción tarifaria a usuarios

“Estamos mandando personal a los diferentes barrios por los descuentos en la facturación, para lo cual es importante que los usuarios hagan los reclamos al 0800 444 7400”, manifestó el directivo.

Respecto al diagnóstico de la actual crisis por la falta de agua, López Fleming indicó que hay diferentes causas pero la más importante “es la falta de inversión por varias décadas”.

Sobre la reducción tarifaria, para los casos en los que no se prestó el servicio, manifestó que desde el ENRESP siempre bregaron que quienes no reciben el servicio no tienen que pagarlo y que ello fue avalado por la justicia en todos los casos.