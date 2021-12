Para Esteban, nuevas restricciones traerían una “hecatombe social”

Por Aries, Juan José Esteban, ministro de Salud de la Provincia, negó rotundamente la posibilidad de aplicar nuevas restricciones ante el incremento de casos en Salta.

“Yo no hablo de restricciones, hablo de controles”, aseguró el funcionario.

Para el Ministro, allí se encuentra la clave para frenar la transmisión del virus, así como en procurar que la mayor parte de la población complete su esquema de vacunación.

“Venimos buscando el equilibrio económico y social. Hoy tenemos una situación epidemiológica que debemos controlar; si se llega a cerrar algo, vamos a tener una hecatombe social”, disparó Esteban.

No obstante, aseguró que no se trata de una decisión económica el no generar nuevas restricciones, sino que se trata de una decisión sanitaria.

“Debemos hacer controles para que la gente se vacune y así bajen los contagios, la transmisibilidad del virus y su letalidad”, sentenció.