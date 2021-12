EEUU: descubren una cápsula del tiempo enterrada hace 130 años

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, publicó en Twitter fotos de una caja al ser retirada del lugar y dijo que los curadores la estaban estudiando. “¡La han encontrado! Probablemente sea la cápsula del tiempo que todo el mundo buscaba”, tuiteó.

Se prevé que la caja sea abierta el martes por la tarde. Se desconoce el estado de conservación del contenido.

Se trata del giro más reciente en la búsqueda de la cápsula, que según versiones de prensa de la época fue puesta allí durante una ceremonia de colocación de la primera piedra en 1887, a la que asistieron miles de personas. En esos artículos periodísticos también se describían las docenas de artefactos donados, incluyendo objetos de interés de la Confederación.

Basándose en registros históricos, algunos también han especulado que la cápsula podría contener una rara foto del presidente Abraham Lincoln ya muerto.

Este mes, trabajadores que desmontaban el pedestal encontraron una cápsula del tiempo incrustada en un bloque de granito que, en un principio, algunos pensaron podría ser la que se colocó en 1887. Pero, después de que los curadores estatales pasaran varias horas la semana pasada abriendo la caja con cautela, no hallaron los objetos relacionados con la Confederación que se presumía había en su interior. En lugar de ello sacaron unos cuantos libros humedecidos, una moneda de plata y un sobre con algunos papeles.

La teoría que prevaleció en los últimos días fue que la caja de plomo fue colocada por una persona -o personas- que supervisaron la construcción del monumento.

La búsqueda de la cápsula del tiempo de 1887 se reanudó el lunes. ​​Devon Henry, el contratista cuya empresa está supervisando el retiro del pedestal, comentó que la caja se encontró dentro de un recinto de granito prácticamente al nivel del suelo, rodeado de relleno y otros materiales de construcción. Los trabajadores retiraron la parte superior del recinto y hallaron la caja, que parecía ser de cobre, metida en agua, precisó Henry.

En 1887, los pobladores de Richmond decidieron resguardar una parte de la historia en una cápsula del tiempo. Ahora, 130 años más tarde, esta primera caja fue hallada y provocó una gran revolución en la localidad de Virginia, en Estados Unidos, debido a que no esperaban encontrar determinados objetos en su interior.

El inesperado suceso comenzó cuando en septiembre pasado, tras una sentencia de la Corte Suprema de Virginia, tomaron la decisión de remover la estatua conmemorativa de Robert E. Lee, quien fue comandante general del Ejército de los Estados Confederados y referente de la supremacía blanca. La decisión de retirar homenajes a quienes fueron miembros de la Confederación en la Mancomunidad fue tomada tras el crimen de George Floyd como reivindicación de la lucha nacional contra el racismo.

Sin embargo, en el lugar quedó el pedestal que sostenía la gran estatua. El pasado 17 de diciembre la estructura fue quitada e investigadores trabajaron en el lugar siguiendo un dato que indicaba que en la periferia podrían realizar un hallazgo de un elemento histórico.

Fueron arduos días de rastrillaje hasta que finalmente encontraron un objeto del tamaño de una caja de zapatos, realizada totalmente de plomo. Este elemento fue removido del lugar y trasladado para su correcta investigación. Una semana más tarde lograron dar con los objetos que estaban dentro.

Luego de cinco horas, los restauradores pudieron retirar los elementos que había en el interior. Una vez que pudieron abrir la cápsula con minuciosos movimientos comenzaron a retirarlos. Los primeros objetos sacados fueron tres libros que estaban totalmente mojados (en uno de ellos se podía leer el título The Huguenot Lovers: A Tale of the Old Dominion, de Collinson Pierrepont Edwards Burgwyn, publicado en 1889).

También, retiraron una foto del presidente Abraham Lincoln yaciendo en su ataúd, otra imagen colocada en un sobre, que no pudo ser restaurada hasta el momento, y un recorte de un diario. Se estima que hay al menos 60 artículos.

