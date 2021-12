Guzmán consideró que en el FMI "debió haber más autocrítica" en su informe sobre el caso argentino

El ministro de Economía remarcó que con los US$ 45.000 millones que el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri “alrededor de US$ 21.000 millones se destinaron para pagar una deuda insostenible y US$ 24.000 millones para generar activos externos”.