Boric: "No queremos una Convención Constituyente partisana, al servicio de nuestro gobierno"

A media mañana, la presidenta de la convención, Elisa Loncon, y el vicepresidente, Jaime Bassa, lo recibieron junto a la diputada comunista Camila Vallejo con visible alegría y abrazos en la vieja sede del Congreso, donde sesiona el órgano, y se reunieron a puertas cerradas, antes de abrir el encuentro a toda la mesa directiva completa.

Loncon es una dirigente mapuche y férrea defensora de los derechos de los pueblos originarios y Bassa es un joven dirigente de izquierda, ambos símbolos -como Boric y Vallejo- de la renovación política que está transitando Chile en los últimos años.

“Hemos ratificado nuestra plena voluntad de colaboración con el proceso constitucional y con la convención. Si le va bien a la Convención, le va bien a Chile", aseguró el mandatario electo en una conferencia conjunta tras las reunión y luego continuó: "Yo no espero en ningún caso una Convención partisana, una Convención al servicio de nuestro Gobierno”.

Boric fue contundente en su promesa de respetar el trabajo deliberativo de los constituyentes, a los que les prometió su "respaldo total": “No voy a tratar de pautear a la convención respecto a lo que tiene que hacer, sino que más bien respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida”.

El mandatario electo dijo que los constituyentes "están haciendo historia" al redactar la Constitución que podría reemplazar a la que dejó la dictadura pinochetista, si es aprobada por un referendo con voto obligatorio.

A su lado, Bassa le devolvió el gesto y sumó una chicana hacía el Gobierno del presidente saliente Piñera, con quien la convención sí chocó públicamente en más de una ocasión.

“El país está esperando un trabajo fraterno y sabemos que nos ha costado mucho trabajar esta colaboración con el Gobierno saliente. Lo hemos conseguido a rato, pero ha sido una relación muy dificultosa”, sostuvo.

“Esperamos ahora la colaboración del Gobierno ojalá menos trabajada de lo que fue la colaboración con el gobierno saliente”, agregó, según el portal de noticias local BioBio.

El clima político entre la dirección de la convención se volvió tan crítico a Piñera tras estos primeros seis meses de funcionamiento que hasta Boric buscó moderar el discurso.

“Yo no estoy acá con el objetivo de marcar diferencias que sean odiosas con el actual Presidente en ejercicio. Lo hago con la mejor disposición para colaborar con un proceso que nos importa a todos, no para marcar diferencias, no para tratar de pega codazos, sino para encontrarnos”, dijo.

Tras conocerse su triunfo en el balotaje frente al candidato de ultraderecha que rechaza el cambio de Constitución, José Antonio Kast, la mesa directiva de la convención felicitó al joven dirigente de izquierda: Le desearon “éxito a Gabriel Boric en este nuevo Gobierno que tendrá la oportunidad histórica de acompañar y ver el nacimiento de la nueva Constitución”.

"Contamos con su respaldo para llevar este proceso a buen término", agregó el comunicado.

Además, el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter contó a la prensa que, ese domingo, “la primera llamada que tuvo el presidente Boric fue con Elisa Loncon".

"Yo creo que lo que le ha transmitido es que él es una persona muy respetuosa del proceso, que entiende la importancia que tiene el éxito del proceso constitucional”, aseguró.

La candidatura de Boric estuvo claramente identificada con los reclamos de cambios políticos, económicos y sociales estructurales que se instalaron en la agenda pública con el estallido social de 2019 y que tuvieron su primer eco institucional en la formación de una Convención Constituyente.

Sin embargo, tras la elección de constituyentes, el órgano se instaló como una composición muy atomizada, en la que primera minoría es la de dirigentes independientes, que no responden a ninguna de las alianzas partidarias e incluso representan un arco ideológico heterogéneo.

La alianza Apruebo Dignidad, que encabeza Boric, apenas posee 16 de las 155 bancas que componen la convención, lo que lo obligará no sólo a buscar alianzas con la centro-izquierda de la ex Concertación -como en el Congreso, donde también está en minoría-, sino que además tendrá que tejer vínculos y conseguir apoyos de los independientes.

Por eso, Boric destacó el rol de la convención y la necesidad de una nueva Constitución desde su primer discurso como presidente electo, frente a la marea humana que festejó su triunfo en la Alameda, en el centro de Santiago, el domingo a la noche.

"Por primera vez en nuestra historia republicana estamos escribiendo una Constitución de forma democrática, paritaria, con participación de nuestros pueblos originarios. Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división, como es la que impusieron a sangre y fuego mediante un plebiscito fraudulento en 1980 y que tanto nos costó cambiar", aseguró Boric al celebrar.