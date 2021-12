Convención Constituyente: “No se puede tolerar un desaguisado de esta Auditoría” 

El convencional constituyente Guillermo Martinelli, integrante del Bloque Frente de Todos, indicó que “es sorprendente que la Auditoría diga que no tiene obligación constitucional de entregar informes”.

Lo hizo al momento del tratamiento de una declaración que fue aprobada de manera unánime en la tercera sesión plenaria de la Convención, en la que se rechazó una respuesta negativa por parte del Organismo de Control, ante la solicitud de informes sobre el destino de los fondos de Reparación Histórica y del Bicentenario.

Por ello, citó el artículo 169 de la Constitución, en el que se establece que la Auditoría debe informar a la Legislatura aconsejando aprobación o desaprobación de la Cuenta General del Ejercicio y de cualquier organismo de la administración pública, además, remarcó que los informes deben ser públicos.

“Cómo puede decir que respondan que no están obligados si la Constitución dice que es le Legislatura la que tiene que examinar lo que ha producido la Auditoría. Por eso es muy pertinente lo dicho por la presidenta de nuestro bloque y por el presidente de la Comisión de Órganos de Control, no se puede tolerar un desaguisado de esta Auditoría, creando una autonomía absoluta que no está prevista ni en la Constitución, ni en las leyes ni en el pueblo de Salta”.