Aborto: "Dimos a la mujer la posibilidad de decidir con un Estado presente", dice Alberto

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que con la sanción de las leyes de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y de los 1000 Días se le otorgó a la mujer y a las personas gestantes "la posibilidad de decidir", y remarcó que en ambos casos "el Estado está presente".

"Hemos dado un paso formidable, dimos a la mujer la posibilidad de decidir y en los dos casos el Estado esta presente", señaló Fernández al cerrar en el predio de Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, el Primer Encuentro Federal de los 1000 Días, una iniciativa que busca acompañar, proteger y cuidar de manera integral la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes y niñas y niños en los primeros tres años de vida.

El mandatario recordó que "durante muchos años", como profesor de derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), "se hablaba del problema de que la interrupción voluntaria del embarazo fuera un delito", por lo que su administración planteó que "eso deje de ocurrir".

"Lo dije en campaña, convencido de resolver ese problema", apuntó Fernández, y resaltó el objetivo de "cuidar la salud de la mujer ante una decisión que tomaba".

El mandatario subrayó que "durante todo ese tiempo la interrupción voluntaria del embarazo fue ilegal, se perdieron muchas vidas y la salud de muchas mujeres quedó afectada por malas prácticas".

"Me dispuse con lo que me había comprometido, para que esa decisión que yo tenía se convirtiera en ley y garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo no fuera un delito y además fuera cubierto por el Estado y le diera toda la atención sanitaria preservando la salud de la mujer", resumió el jefe de Estado.

En su discurso, el Presidente expresó: "Queremos garantizar las vidas de las mujeres que decidan la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar la libertad de las que quieran tener a su hijo, las dos libertades son dos decisiones que toma la mujer en esa situación", resaltó Fernández, acompañado en el escenario por la primera dama Fabiola Yáñez, embarazada de 22 semanas.

A las mujeres les dijo "empodérense" y admitió que los hombres tienen que hacer "un ejercicio de aprendizaje".

"Vivimos de esa cultura que ponía en segundo lugar a la mujer, pero el primer feminista voy a ser yo", completó.

Del encuentro participaron también las ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

Gómez Alcorta informó que "se cumplió un año de la sanción de las leyes de IVE y de los 1000 Días, en las que se pone en juego un Estado cercano, que acompañe en cada una de nuestras decisiones de vida", y explicó que la iniciativa "es una ley pensada en clave de derechos, que trabaja y amplía esos derechos en el ámbito de la seguridad social, la identidad, la salud, y la prevención de las violencias".

En tanto, Vizzotti destacó que el Primer Encuentro Federal congregó "a 2.500 personas de todo el país y de todas las áreas" y que se pudo "hacer cosas importantes con un Estado presente", al tiempo que definió: "Los primeros tres años de vida son muy relevantes y es muy importante poner en valor el trabajo que venimos haciendo".

El Plan, que contempla políticas de ingresos, de identidad y de salud, tiene como población objetivo, de manera anual, a alrededor de 600 mil personas gestantes y 1,8 millón de niños y niñas.

La actividad es impulsada desde la Unidad Coordinadora 1000 Días y busca relevar las diferentes experiencias territoriales en la implementación de la política integral y propiciar espacios de trabajo similares en cada una de las jurisdicciones.

Durante el encuentro se analizaron en talleres, charlas debates y stands los avances en la aplicación de la ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (N° 27.611), aprobada el 30 de diciembre de 2020.

La normativa se basa en una política que llevó adelante la provincia de San Juan, y busca reducir la mortalidad y la malnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos y el desarrollo y prevenir violencias, entendiendo la salud de manera integral.

