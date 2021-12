Presupuesto 2022: “La ministra Figueroa está cansada… de que no la escuchen”

Al hablar de la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, la diputada indicó que “se fue y el ministro de Gobierno Ricardo Villada dijo que fue una decisión personal, que hizo un esfuerzo muy grande y estaba cansada”.

“Verónica Figueroa declara un día después: pedí 3626 millones y me aprobaron 2 mil. O sea estaba cansada sí, pero se ve que estaba cansada de que no se la escuche, de que no se priorice la pobreza y de que el desarrollo social no sea una prioridad en este Gobierno”, indicó.

Al momento de analizar la distribución del gasto público para el año entrante, Fiore indicó que para Gobernación dispondrá de $7006 millones de pesos frente a $3274 millones, es decir que tuvo un incremento del 114 por ciento, lo que se suma al incremento del año en curso respecto a 2020 que terminó cuadriplicando esos montos al pasar de $800 millones a $3200 millones.

“Cuando se analiza rubros específicos de Gobernación, se da que en bienes de uso, que son más $720 millones, crecieron un 521 por ciento. Lo interesante de estos números es compararlos con otras áreas más importantes que Gobernación, como Desarrollo Social que no está tan agasajado y contará con 5100 millones”, dijo Fiore añadiendo que la primera área creció un 114 por ciento mientras que la segunda sólo un 71 por ciento.

Además, estableciendo un ranking entre los nueve ministerios más la Gobernación, Fiore indicó que Desarrollo Social ocupa el séptimo lugar, lo cual contrasta con los niveles de pobreza de Salta.

“¿Es justo que el ministerio que se ocupa de la pobreza esté séptimo en el ranking del presupuesto y nuestra provincia esté entre las primeras en pobreza?”, se preguntó la legisladora.

Finalmente, la diputada capitalina desglosó las áreas que dependen de Gobernación y advirtió que muchas tienen el mismo nombre y función que las que hay en el ministerio de Desarrollo Social. Además, señaló que en Gobernación hay una Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario, a cargo del Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes, quien también tiene a cargo el programa Copa de Leche, que cuenta con un fondo de $733 millones.