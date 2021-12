Villada: “Ahora nos dan clases aquellos que en el pasado no limitaron los mandatos”

Ricardo Villada, ministro de Gobierno de la Provincia, se metió de lleno en la polémica por la duración de los mandatos de gobernadores, intendentes, legisladores y jueces. “No solo no los limitaron, los ampliaron”, disparó.

Por Aries, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, aseguró que el problema de Salta en estos 40 años de democracia ha sido la falta de alternancia en los cargos públicos.

“Nosotros vamos a transformar esa realidad”, señaló el funcionario.

En este sentido, apuntó contra quienes critican al Ejecutivo salteño por lo que, entienden, son arbitrariedades a la hora de discutir la modificación de la Constitución local.

“Cuando se anunció la reforma, dijeron que era para dejar a los jueces a perpetuidad, ahora no saben qué hablar. Quieren desacreditar este verdadero salto de calidad institucional y siembran dudas constantemente. No ha elecciones indefinidas para nadie”, sostuvo Villada y sentenció: “Ahora nos dan clases aquellos que en el pasado no limitaron los mandatos y, es más, los ampliaron”.