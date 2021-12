Zottos evaluó como positivo su paso por el Congreso y adelantó que no se retira de la política

El ex diputado nacional aseguró que su gestión ha sido provechosa ya que ha conseguido obras para los municipios y la provincia en general. “En política no hay jubilados”, sostuvo, en tanto, al ser consultado por su futuro y no descartó ocupar un cargo público “si es en beneficio de la gente”.