En Salta piden un discurso más contundente sobre la actualidad política y social por parte de la iglesia

Política 08 de diciembre de 2021

En Hablemos de Política, por Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina cuestionó que los representantes de la iglesia católica salteña no brinden “un discurso más contundente” sobre la actualidad política y social de la provincia porque “la gente no hace nada si el padre no lo permite o no lo autoriza”.