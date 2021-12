La calificadora Moody’s advirtió que Argentina tiene un alto riesgo de volver a caer en default y devaluar

Así lo señaló el vicepresidente de la agencia estadounidense, Gabriel Torres, que indicó que el acuerdo con el FMI es un elemento necesario pero no suficiente para recuperar la confianza y bajar el riesgo país.

La calificadora de riesgo soberano Moodys indicó que la Argentina está en riesgo de volver a caer en default de su deuda soberana y tener un salto cambiario importante.

El jefe de analistas de riesgo soberano para Argentina de Moody’s, Gabriel Torres, sostuvo en una conferencia de prensa virtual que la inflación subirá en 2022 y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una medida “necesaria pero no suficiente” para recuperar la credibilidad.

Torres, que es vicepresidente de Moody’s, señaló tras un evento anual de la calificadora en Argentina que la clave es que el país mantenga en el mediano plazo políticas consistentes para reducir el déficit fiscal. Moody’s tiene una calificación de C para la Argentina, uno de los últimos escalones entre las notas soberanas y muy cerca del default (D).

Alto riesgo país: “El mercado da por descontado es que Argentina va a tener que reestructurar su deuda y estamos de acuerdo; nuestra nota es consistente con un default. Ningún país del mundo paga su deuda, todos lo refinancian, si argentina no cambia su spread, va a entrar en default”.

Inflación: “La Argentina está en 50 o 52 por ciento y eso es con varios precios congelados: electricidad, energía, el dólar oficial; es la historia de las crisis. se busca limitar la inflación pero con un ancla del tipo de cambio, hasta que llega u momento que no se puede sostener, habrá una devaluación abrupta y lleve a un salto inflacionario”.

El acuerdo con el FMI. “Cumplirá dos funciones: arreglar los pagos con el FMI porque si entra en default, eso llevará a que otros organismos como el Banco Mundial no le presten. Y lo otro es que obliga a la Argentina a decir qué va a hacer en los próximos años con el plan plurianual. un acuerdo le va a dar una oportunidad, por supuesto si se cumple”.

Las señales que se necesitan: “Desde la perspectiva de crédito, el Gobierno debe darle prioridad a pagar la deuda, y eso exige acceder a los mercados y eso no está. Lo concreto es reducir algunas de las vulnerabilidades económicas. pero hay otro elemento: la confianza, porque los números fiscales mejoraron y bajó la asistencia del Banco Central al Tesoro, pero como no hay confianza de que el Gobierno va a continuar con esta reducción del déficit, no se traduce en mejores expectativas”.

Motivos de la falta de confianza: “Argentina repite sus crisis una y otra vez; solo trata de solucionarlas anclando su tipo de cambio, pero llega un momento que bajan las reservas, devalúa, explota y todo vuelve al comienzo. Si fuera fácil, ya se hubiera solucionado. Así que se requiere que haya continuidad en ciertas políticas más allá de un solo gobierno. Por ejemplo, que la prioridad del Banco Central sea bajar la inflación. Ya hoy en todo el resto de América latina hay un acuerdo en todos los partidos políticos, por derecha y por izquierda, que la inflación no puede superar el 10 por ciento”.

Devaluación: “Es muy difícil que no haya un salto cambiario; los diferentes dólares, paralelos y oficiales están en 200 pesos, así que si liberás el tipo de cambio, posiblemente llegue a 150 el tipo de cambio oficial. Los gobiernos que se encuentran en esta situación tratan de hacerlo en forma gradual, pero eso es imposible sin políticas que generen confianza”.

Meta de déficit fiscal 2022: “La meta del 3,3% del PBI es una decisión política. Esto asume que la situación del Covid continúa mejorando, pero sin ese problema, el problema de Argentina no es tanto el número, sino la credibilidad. No sería grave si llegara al 3,5% si mantiene un plan”.

Regreso a los mercados: “Hoy no lo vemos como un escenario. Argentina tiene un riesgo país de 1900 puntos básicos y Honduras, un país con extrema pobreza y una nueva presidenta de izquierda, tiene 400 puntos. Argentina debería llegar a 400 o 500 puntos para volver y eso requiere un cambio abrupto sobre cómo implementa sus políticas públicas”.

Recuperación: “Definitivamente la mejor expectativa ayuda; nuestro último pronóstico era del 7,5% y más ingresos ayudarán. Pero los problemas no se resuelven con crecimiento de uno o dos años, aunque claramente puede ayudar en el corto plazo a reducir el déficit fiscal”.

Reservas del BCRA: “Están las reservas totales y las netas, que son de unos 5000 millones de dólares. Este dato refleja -y sobre todo su tendencia- que no se puede sostener el tipo de cambio en el mediano plazo. Esto ya se vio en el pasado: cuando las reservas a cierto nivel, al Banco Central no le queda otra que devaluar”.

Falta de ahorro en pesos: “Las tasas reales son negativas y así nunca va a ahorrar en pesos y por eso el país, a diferencia de otros en la región, no se pueden financiar en forma doméstica. A esto le agrega la historia del corralito, la estatización de las AFJP y otros eventos”.

Efecto de una falta de acuerdo con el FMI: “Si no se llega a un acuerdo, hay que ver qué significa; si se posterga o quiere decir que no le va a pagar al FMI, un escenario que en general no existe en el mundo. Te cerraría todo tipo de fondeo y empeoraría mucho la situación de Argentina”.

Vaca Muerta: “Un fuerte desarrollo requiere confianza, porque Vaca Muerta exige un esfuerzo mayor que en otros países por la técnica del fracking; además en el mundo está habiendo un cambio y hay mayores presiones para no extraer tanto petróleo frente al cambio climático”.

