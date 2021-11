Amañado: siguen las renuncias en el concurso para el Tribunal de Impugnación

La semana pasada, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, elevó una nota de queja formal luego de conocer los resultados de los primeros concursos donde resultó con un puntaje notablemente inferior a otro aspirante, David Miy, quien se desempeña como secretario de una de las salas del Tribunal.

Colombo exigió que, para garantizar la transparencia, el Consejo de la Magistratura haga públicos los exámenes. Este punto fue un tema de disidencia entre los concursantes y mientras la polémica avanzaba, se conocieron las renuncias de algunos de los aspirantes, entre ellos el propio Colombo y hasta la de David Miy, quien analizó que, pese a la performance alcanzada en los exámenes, todo el escándalo lo estaba perjudicando en lo profesional, laboral y familiar.

Es que Miy, quien le había sacado 15 puntos de ventaja a Colombo en el examen escrito, fue señalado sistemáticamente como un bendecido por el tribunal examinador del que habría recibido una "ayuda" en el examen escrito.

Así lo señaló la columna de la Dra. Sonia Margarita Escudero en so habitual columna de Aries. Después de aquella expresión, el Juez Catalano hasta anunció la presentación de amparo.

A todo esto, Miy presentó una nota anticipando que "tras haber aprobado los exámenes escritos, al igual que otros concursantes, me he ganado el derecho a que el Consejo de la Magistratura me reciba en entrevista oral. Mi honor me impone culminar el proceso ya iniciado. Esa decisión responde a un único objetivo: salvaguardar mi buen nombre y acallar a todos aquellos que, seguramente persiguiendo intereses egoístas, han puesto en entredicho a mi persona. No obstante, para evitar toda maliciosa perspicacia, doy mi palabra de que inmediatamente de finalizadas las entrevistas, voy a renunciar a todos los concursos en los que participo".

De esta manera, los dos aspirantes que picaban en punta por algunas de las vocalías, dieron un paso al costado, aunque el verdadero origen del escándalo se mantiene, por el momento, en la sombra.

Las renuncias no terminaron ahí. Las también postulantes, Paola Marocco, Mónica Mukdsi y Maria Carabajal también se sumaron con diversos argumentos a las renuncias.