Gramajo dijo que le tendieron una cama y que el romerismo la persigue: “A Tonini le gustaría mi lugar”

La concejal electa pidió disculpas a la sociedad por el video que protagoniza, sin embargo, consideró que hay intencionalidad política detrás de la filtración. “Es probable que me pidan la renuncia porque el que sigue es Tonini, una persona nefasta de la política”, disparó.

Por Aries, la conejal electa Soledad Gramajo, dijo que “personas perversas” sacaron a la luz el video de la polémica que ya ha causado repercusiones a nivel nacional. “Estoy segura de que es una cuestión política”, señaló.

No obstante, la edil aseguró que no es la primera vez que le toca enfrentar una serie de calumnias e injurias y, en este sentido, recordó cuando integrando el Tribunal de Faltas se inició un pedido de juicio político en su contra.

“Creo que, por ser mujer, cuesta llegar a algunos puestos. Me he mantenido callada en muchas oportunidades y no lo hago más. Es probable que ahora pidan mi renuncia; es sabido que el concejal que sigue es Tonini, una persona nefasta de la política”, disparó y señaló que, una vez conocido el video, fueron incesantes los llamados extorsivos y con intenciones de “apretarla”.

Gramajo insistió en que esto no es más que una manipulación política y que Aroldo Tonini quiere quedarse con su banca en el Concejo capitalino; no es la primera vez – aseguró – que el ex funcionario comunal tiene este tipo de actitudes y recordó, además, que durante la campaña ya habían tenido ciertos roces.

Respecto a las personas que la acompañaban en el automóvil, la concejal electa dijo que el hombre que manejaba se llama Bruno y que quien – supone – hizo público el video es una mujer que vio solo una vez en su vida llamada Karina.

“Yo no sabía que estaban filmando, evidentemente fue una cama”, indicó y completó: “Me disculpo con quienes ofendí”.

Por otro lado, Gramajo aseguró que asumirá en su banca como concejal el próximo tres de diciembre porque, en definitiva, ella fue electa por el voto popular; negó pertenecer al partido político de la intendenta Romero, espacio donde, lo dijo la propia jefa comunal, se analizará la conducta de la edil.

Concluyendo, dijo sentirse perseguida por el romerismo y no entiende qué motiva estas acciones.

“Quizás a algunas personas les da miedo algo tan pequeño como yo. Me mantendré en mi banca, yo trabajo para la gente y se soy una herramienta útil”, sentenció.