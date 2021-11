Javier Milei: “Me vacuné porque necesito facturar dando conferencias en el exterior”

El diputado nacional electo por la Capital Federal, Javier Milei, confirmó que recibió las dos dosis de vacunas Sinopharm, pese a que durante la campaña electoral que lo llevó a ganar una banca por la agrupación La Libertad Avanza había planteado su negativa a ser inmunizado contra el virus del COVID-19.

En declaraciones, el economista explicó: “Me tuve que vacunar porque no vivo de la política ni del Estado. Para facturar necesito dar conferencias en todo el país y en el exterior”.

“No soy un parásito del Estado. De hecho, a partir del 9 de diciembre renunciaré a mi trabajo actual en el sector privado para que no haya conflictos éticos ni malos entendidos. Y como prometí en campaña, tampoco cobraré mi dieta, ya que sortearé la misma entre los ciudadanos”, abundó el referente libertario y agregó: “¿De qué viviré? Como también prometí en campaña se creará un mecanismo para que sean los mismos ciudadanos quienes decidan cuánto cobre cada mes. Esto será con un proceso absoluto de transparencia y en el marco de la ley de ética pública. No le saldré un peso a los argentinos”.

“Son los costos que tengo que pagar para seguir defendiendo las ideas de la libertad más allá de la Argentina”, explicó, quien recibió la primera dosis en la mezquita rey Fahd del barrio porteño de Palermo y la segunda en el club Vélez Sarsfield.

De acuerdo con la información que suministraron a este medio desde su equipo de colaboradores, Milei tiene previsto brindar conferencias en Miami, Nueva York y Washington DC, como así también dará charlas en Uruguay, Chile, México, Colombia, Ecuador y España.

Durante la campaña, y sobre todo en el debate que enfrentó a los candidatos en televisión, la decisión de no vacunarse de Milei generó fuerte rechazo tanto entre sus adversarios políticos como también entre sectores que cuestionaban que la no inmunización implicaba un mensaje negativo para la salud pública, en tiempos en que aún los contagios registraban niveles altos y la cantidad de víctimas por el virus no mermaban.

“Para él la vacuna de COVID-19 es una cuestión de costo beneficio. Jamás se manifestó como una persona anti vacuna. De hecho, en el debate sostuvo que sus padres están vacunados por sugerencia de él”, explicaron desde el entorno del diputado electo. Sin embargo, la difusión de la foto del momento en que Milei recibía su segunda dosis generó un fuerte impacto y se viralizó con críticas a su posición previa.