Oportunidad

Opinion 19 de noviembre de 2021

La Asociación Docente Provincial convocó a asamblea ordinaria y extraordinaria para el próximo 19 de diciembre. Nuevamente será un domingo, aunque no al despuntar el día sino a las 10 de la mañana. Aunque a quien no es docente esta convocatoria no le importe, debiera rever su posición porque la educación es un tema social y políticamente es uno de los más relevante.