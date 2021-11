Se despidió del Senado y criticó al Gobierno: “Hay ministros que no te quieren recibir”

El senador por Los Andes brindó unas palabras en su última sesión como legislador de la Cámara Alta. En este marco, indicó que pese a no seguir trabajando en la Legislatura, continuará velando por la necesidad de la gente

Martín Felipe Arjona terminó su mandato como senador por el Departamento Los Andes. En este contexto, brindó unas palabras de agradecimiento hacia las personas que lo eligieron para representar a su pueblo, pero también criticó al Gobierno provincial. “Los ministros a veces hacen la vista gorda y no te quieren recibir”, indicó.

“La política me gusta y voy a seguir, más que nada por mi pueblo”, comenzó diciendo Arjona al tomar la palabra en la sesión del Senado de la Provincia. En este sentido, agradeció a las personas que lo eligieron para ser representante del Departamento Los Andes. “Creo haberlos representado de la mejor manera”, agregó.

En ese momento, el legislador realizó una crítica al Gobierno provincial. “Quiero agradecer a los ministros que me recibieron y a los que no”, dijo y cuestionó que “hay ministros que hacen la vista gorda y no te quieren recibir”. “Pero son experiencias que uno adquiere”, comentó.

Finalmente, confirmó que seguirá trabajando en política “pensando en la comunidad y en las necesidades de la gente”.