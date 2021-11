Godoy: “Decirle kirchnerista a Pamela Calletti es bajarle el precio”

Política 17 de noviembre de 2021

El diputado provincial dijo no sentirse molesto por la aclaración realizada por la diputada nacional electa respecto a su filiación política. “Ella dice que es peronista y, a mí, con eso me basta y me sobra”, disparó.