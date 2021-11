Afirman que un plan de corto plazo “no resuelve los problemas estructurales de la Argentina”

En el país hay una crisis económica latente y los especialistas indican que la situación no va a mejorar de forma rápida. En este sentido, Álvaro Pérez, director de la Consultora Fénix, aseguró que un plan de corto plazo “no resuelve los problemas estructurales que tiene la Argentina”. También explicó que el Gobierno nacional no arregló con el Fondo Monetario Internacional antes de las elecciones, para que esto no impacte en el caudal de votos del Frente de Todos.

En Hablemos de Política, por Aries, el economista sostuvo que “en Argentina se gobierna en clave política”. Para dar un ejemplo, Pérez aseguró que el Gobierno nacional no arregló con el FMI antes de las elecciones porque el fondo iba a imponer una serie de condiciones que podían impactar en el caudal de votos: “No desajustar tarifas, no intervenir los dólares y no gastar más de lo que ingresa”, especificó.

“Con el resultado de las elecciones puesto, ahora si está en condiciones el Gobierno de iniciar una conversación seria con el fondo”, agregó y aclaró que el Ejecutivo nacional va a gobernar un año “mirando las cosas que hay que hacer”. “Deben tener un presupuesto y tienen que pagarle al fondo, arreglar con el fondo en realidad, porque no tenemos cómo pagarle”, afirmó.

Seguidamente, Álvaro Pérez dijo que el año que viene el Gobierno aplicará “políticas necesarias que tienen que ver con tarifas, importaciones, impuestos y déficit fiscal”, pero reclamó que en 2023 el país volverá a entrar “en tono electoral”.

El economista indicó que un plan de corto plazo no va a resolver los problemas graves que tiene la Argentina y remarcó que hay desajustes por donde se mire, como “en el sistema de precios relativos, importaciones, dólar, salarios, jubilaciones y planes sociales”. “Donde ponemos el ojo en la Argentina hay un problema estructural”, finalizó.