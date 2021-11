Maximo Kirchner: "Cada voto para el FdT es un voto más para asegurar la dignidad"

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, destacó este lunes que cada voto que obtenga ese espacio político es "un voto más para asegurar la dignidad de nuestra gente", al participar de un acto de campaña en la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora.

El líder de La Cámpora se refirió a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre el crédito del FMI a su gobierno: "Cuando ayer dijo que el préstamo había sido tomado para dárselo a la banca internacional no hizo más que confirmar lo que decíamos desde el Congreso".

"Recuerdo a Axel (Kicillof) que era compañero de bancada cuando se negociaba con los fondos buitres en 2016, dijo que esa negociación terminaba en el FMI. Y no mentimos. Axel no mintió y sabía de qué hablaba porque había disputado palmo a palmo con Cristina (Fernández de Kirchner) contra ellos la defensa de la soberanía", aseveró.

"Tenemos que aprender a escuchar porque cuando no escuchamos terminamos como terminamos; el desafío que tenemos por delante para que la sociedad no se enoje con quiénes los representa es escucharnos más. Escuchar no porque está de moda o porque se pierde una elección, hay que escuchar siempre", continuó.

En otro pasaje del discurso, expresó: "Algunos parecen enamorarse de los números macro de la economía, pero ojo, si esos números no se traducen en beneficios para nuestro pueblo serán beneficios para una minoría".

"Tenemos que recuperar todas las herramientas que tiene el Estado para darle dignidad a cada habitante de este país", añadió.

Y arengó: "Los invito en estas últimas horas antes de la elección a que llamen, a que vayan a ver a la casa, a que busquen ese voto. Porque cada voto para el Frente de Todos es un voto más para asegurar la dignidad de nuestra gente".

"Después de tanto ajuste macrista, de tanta muerte y dolor que generó la pandemia les pido que nos demos una oportunidad para cumplir lo que le prometimos en 2019 a los argentinos y argentinas: que los números cierren con la gente adentro", concluyó Máximo Kirchner.

Además de KIcillof participaron el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde; la intendenta interina de Lomas de Zamora, Marina Lesci, y el presidente de la Legislatura provincial, Federico Otermín.