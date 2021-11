Leonas Salteñas: Las hermanas Raposo al Mundial

En Sudáfrica, Argentina integrará el grupo C y debutará ante Japón el lunes 6 de diciembre, a las 4 am de nuestro país. La segunda presentación está prevista para el día siguiente, desde las 6 am y será frente a India, mientras que el jueves 9 (4 am) cerrará la fase regular ante Alemania.

El torneo estará conformado por 16 seleccionados, divididos en cuatro zonas de cuatro. Los dos mejores de cada grupo clasificarán a los cuartos de final que se desarrollarán el domingo 12, en tanto que las semifinales y cruces por el podio se jugarán el 14 y 16, respectivamente.