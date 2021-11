Diputados aprobó la modificación al Fondo Especial de Inversiones

Durante el tratamiento del proyecto, el diputado Manuel Santiago Godoy recordó que el Fondo Provincial de Inversiones fue una iniciativa del exgobernador Juan Carlos Romero, que envió a la Legislatura durante su primer mandato y que mediante el mismo se ha desarrollado el turismo a través de la construcción de hoteles tanto en Salta Capital como en el interior.

Sin embargo, Godoy, a pesar de aprobar la iniciativa, la objetó por insuficiente en sus propósitos.

“El Fondo Provincial de Inversiones lo maneja el Banco Macro, ahí le dicen que traiga el título de propiedad, los garantes y me imagino a los productores del valle, al hombre que quiere platita para poner habas, lo corren, no entra al banco, no le van a dar nada”, dijo Godoy.

En ese contexto, el legislador peronista indicó que hay más de setecientos pequeños productores en el norte de la Provincia que se movilizaron para pedir la Regularización Dominial para evitar desalojos. “Si los pueden desalojar significa que no son propietarios”, indicó.