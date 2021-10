Conflicto Mapuche: contundente comunicado de Facundo Jones Huala contra el Gobierno

Pese a recibir el apoyo del embajador argentino Rafael Bielsa, Facundo Jones Huala publicó un contundente comunicado acusando al Gobierno de forzar al Poder Judicial para que no le otorgaran la libertad condicional, que efectivamente le fue denegada por la justicia chilena.

“No me corresponde a mí explicar trámites judiciales ni burocracia. Nunca negocié ni me vendí, no pienso hacerlo, tampoco he pedido favores a ningún ente de los estados coloniales, limitándome solo a realizar trámites específicos forzado por el contexto, en el caso del consulado, documentación y, por cuarta vez la misma solicitud de repatriación, la libertad condicional es un trámite automático a causa del tiempo de prisión y la conducta (autodisciplina de weichafe) por lo que no requiere postulación”, arranca el primer párrafo del comunicado público del líder mapuche dirigido “a la Nación Mapuche y a la opinión pública en general”.

Desde la cárcel de Temuco, Jones Huala apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández: “Esta administración populista es más peligrosa que la derecha oficial”, sostuvo; y señaló al kirchnerismo y a Cristina Kirchner en particular por apoyar “las inversiones extractivistas”. También criticó a la titular del INADI, Victoria Donda, “Fue un error político tomarme una foto con ella”, reconoció; y dijo que se arrepentía de haberle dado notas al periodista Jorge Lanata.

Jones Huala fue extraditado a Chile desde la Argentina en septiembre del 2018. En diciembre de ese mismo año, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó a nueve años de prisión por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué, el 9 de enero de 2013, y por posesión ilegal de armas de fabricación casera. Por unanimidad, los jueces del tribunal determinaron que los indicios y pruebas reunidas por la fiscalía y respaldadas por dos querellas -una en representación de las víctimas y la otra, por el estado de Osorno- acreditaban la participación del fundador de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en el atentado.

El pasado 5 de octubre, el líder mapuche solicitó el beneficio de la libertad condicional que fracasó debido a la conducta que aún demuestra el convicto. “No ha avanzado significativamente en su proceso de reinserción (...) no siente culpa por los daños que ocasionó y que lo llevaron al banquillo. Justifica y minimiza los hechos, lo que hace evidente que su proceso de reinserción social se encuentra incompleto, quedando establecido una actitud resiliente del postulado para someterse al proceso de intervención ofrecido por Gendarmería”, indica el fallo en el que se rechaza la petición de libertad condicional solicitada por el líder mapuche.

La petición fue analizada por la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco, con la participación del embajador de la Argentina en Chile, Rafael Bielsa, que fue defendida como parte de una estrategia habitual para los detenidos en el extranjero.

A pesar de ello, Jones Huala insiste en que “ya debería haber salido”. “Otros Presos Políticos Mapuches como presos comunes han tenido muchas menos dificultades para lograr su libertad, sin embargo a mis audiencias concurren constantemente representantes del gobierno para forzar al Poder Judicial a que no me suelten. La independencia de poderes es otra farsa tanto en Chile como en Argentina. ¿Qué dudas caben de la prisión política? Y no vengo a llorar, sino a decir las cosas como son”, apuntó en su comunicado, donde habló de “violencia Estatal”.

“Puedo afirmar que todo lo nuestro es producto del esfuerzo propio, tanto por trabajo, como por recuperación a través de la fuerza. En cuanto al precario armamento que dispone la R.A.M., forzados a la Autodefensa y Sabotaje Armado, debido al nivel histórico de violencia estatal y paraestatal al servicio de terratenientes y más aún transnacionales, sobre todo en un país con tan alto nivel de policía corrupta y mafias políticas, siendo Rafael (Nahuel) y Santiago (Maldonado) solo una muestra en la confrontación política de una realidad social cotidiana”, sostuvo.