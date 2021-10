Control de precios: Rodriguez Larreta afirmó que “es un parche y no logra bajar la inflación”

El dirigente de Juntos por el Cambio cuestionó el congelamiento de precios que anunció el Gobierno de la Nación y sostuvo que no funciona y sólo genera desabastecimiento.

El jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodriguez Larreta, consultado por el control de precios afirmó que “la Argentina ya ha demostrado una y mil veces a lo largo de la historia que estos controles no han funcionado nunca. Una cosa es lograr un acuerdo general de precios. Pero esta medida de forma obligatoria y compulsiva, no funcionó, desaparecen productos de las góndolas.” Y agregó: “Es un parche porque el gobierno no logra bajar la inflación”.

Sobre la campaña y el debate de la provincia de Buenos de anoche sostuvo “tiene que ser propositiva contándole a la gente qué es lo que vamos a hacer; cómo vamos a mejorar la educación, la seguridad.”

Sobre las elecciones de noviembre: “La mayoría de la gente quiere un cambio, quiere seguridad, quiere a sus chicos en las escuelas. El gobierno no ha logrado bajar la inflación ni generar un cambio. Los únicos que le podemos poner un freno al kirchnerismo somos Juntos por el Cambio, por cantidad de diputados. Cada diputado que sumemos con el apoyo de la gente puede hacer la diferencia.”