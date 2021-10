La Unión de Rugby de Salta condenó la violencia de la patota que atacó a un joven

“Toda actitud de violencia en la que intervengan personas vinculadas a este deporte, sea durante su práctica misma o en cualquier otra situación, es absoluta y enfáticamente condenada desde esta dirigencia tanto provincial como nacional, cuestión que liminarmente dejamos expuesta”, indica el texto en referencia a la denuncia por la violenta agresión de cuatro jugadores de rugby del Jockey Club a un joven, ocurrida el domingo en Campo Quijano.

Además, la institución remarcó que “aún no están del todo claras las circunstancias en que estos hechos se habrían verificado” debido a que los hechos “se desarrollaron en un ámbito no sujeto a la jurisdicción” de la URS y “tampoco se ha determinado con precisión, la responsabilidad que pudiera haber cabido a terceras personas no vinculadas a la Unión de Rugby.

De todos modos y ante la gravedad de las acusaciones, se dispuso instruir al Tribunal de

Disciplina de la institución “a fin que inicie una investigación administrativa de oficio y, en su caso, tome las medidas punitivas que pudieran corresponder”.