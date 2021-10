Litio en Salta: “Es el momento para desarrollarnos e industrializarnos”

El diputado provincial por San Martín, Franco Hernández, Berni, destacó que Salta tiene una gran oportunidad a partir de la explotación del Lito. En este sentido, el legislador opinó que “es el momento para que Salta se desarrolle e industrialice”. Además, sostuvo que para esto, “la Provincia debe invertir en tecnología y capacitar a los salteños”.

“Somos una de las tres provincias de Argentina y de los cuatro países del mundo que tiene una de las reservas más grandes de Litio, que se necesita para la nueva vida que se viene”, dijo Hernández Berni en Hablemos de Política, por Aries.

Al respecto, comentó que él mismo viene planteando que se industrialice el mineral en Salta, pero que se encontró con algunas personas reticentes a su idea. “Decían que no era posible porque no hay tecnología. Por supuesto que si no nos encaminamos a desarrollar tecnología y a capacitar a los salteños, no vamos a avanzar nunca”, consideró.

En este contexto, el legislador sostuvo que si se llevan el Litio para fabricar baterías en Estados Unidos y nosotros después compramos celulares, “volvemos a foja cero, como cuando éramos importadores de productos elaborados”.

“Es el momento de Salta para desarrollarse con el Lito, industrializarse y tener ascendencia social, que es lo que buscamos todos”, finalizó.