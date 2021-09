Salteño de 30 años consultó sobre la jubilación anticipada 

Por Aries, la abogada previsonalista, Juila Toyos, dijo que ve con buenos ojos el proyecto del Gobierno Nacional porque no es justo que una persona que aportó y trabajó 30 años se encuentre desprotegido.

El beneficio, estaría enfocado en adelantar la edad jubilatoria a los 55 para las mujeres y a los 60 años para los hombres.

“Si uno cumplió con los años de aporte porque no se pude ir a los 55, no me des el 100% del beneficio, pero hagan el descuento como pasa con los retirados de las fuerzas de seguridad”, sostuvo la abogada.

Toyos contó además que un joven de 30 años de edad consultó por el beneficio porque escuchó en las noticias que podía jubilarse.