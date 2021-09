Para Patricia Bullrich, las medidas que lanzará el Gobierno pueden llevar a una "hiperinflación"

"Me parece un Gabinete que tiene como objetivo encarar una etapa electoral después de una derrota contundente, tratando de utilizar todos los recursos y llegando al límite de la posible hiperinflación, emitiendo dinero, utilizando todas las prácticas conocidas de clientelismo para tratar de dar vuelta el resultado electoral. Es el objetivo y la manera en que van a utilizar los recursos públicos, de una manera irresponsable", recalcó la ex ministra de Seguridad.

A su entender, el Gobierno ahora "va a tratar de llegar a los bolsillos de la gente cuando llegaron poco y mal en los momentos que más se necesitaba".

"Poner un IFE ahora cuando el año pasado la gente no podía trabajar es algo inédito, sólo entendible por la derrota electoral que han tenido", resaltó Bullrich en declaraciones radiales.

"Creo que nosotros hemos entrado en el corazón de la sociedad, que está angustiada. Competiremos plata versus convicciones", indicó la referente opositora.

A la vez, al hablar de las elecciones del 14 de noviembre, sostuvo: "Estamos convencidos de que vamos a poder mantener nuestro electorado. Me parece una frase remanida echarle la culpa al macrismo. El voto vino a Juntos por el Cambio mayoritariamente, vieron en Juntos por el Cambio una herramienta política potente. Salimos de nuestra zona de confort. Salimos a la calle".

Sobre le buena performance que realizó en las PASO Javier Milei, Bullrich afirmó: "Yo comparo papas con papas. Las paso 2019 con las 2021 nosotros subimos 8 puntos y ellos bajaron 18 puntos".

"Yo comparo esa elección. Nosotros arremetimos y subimos 9 puntos más. También esperamos sumar más puntos. Hay algunos fenómenos pero nosotros mantuvimos un caudal de votos muy importante. El peronismo se derrumbó fuertemente", consideró la titular del PRO.

A su entender, "el fenómeno Milei muestra la expresión de los jóvenes, el pensamiento libertario de amar la libertad".

"Si son o no rebeldes, hoy la juventud rebelde es libertaria. Pueden ser antisistema, no hay que catalogarlos de una manera más despectiva a ellos porque son libertarios. Pensemos juventud y antisistemas como algo bastante normal. Ahora Milei está compitiendo y hay que dejarlo competir", resaltó Bullrich.

Al ser consultada sobre Aníbal Fernández, la presidenta del PRO evaluó que es "la vuelta a aquellas políticas que dieron éxito al gobierno de Juntos por el Cambio".

"En un año y 8 meses no hicieron algo que era obvio. No desarmar el operativo que habíamos montado en Santa Fe y en otras zonas calientes del GBA. Él ya tiene experiencia en haber sido Ministro de Seguridad y su gestión fue de status quo. No cambió nada. Me remito a la experiencia", agregó Bullrich.

Ámbito.com