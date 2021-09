Melconian: “Ahora ni aunque armen el Carnaval de Gualeguaychú lo dan vuelta”

El economista Carlos Melconian aseguró que “la economía influyó y mucho” en el resultado electoral de las elecciones primarias del pasado domingo 12.

“Argentina tiene una tasa de pobreza solo superada por el 2001. Entonces, no es la subejecución presupuestaria. No es ‘nene armá un carnaval ahora porque estuviste subejecutando’. Es que la política económica global sin rumbo y la falta de plan tiene cinco resultados para la calle: PBI, inflación, salario real, desempleo y pobreza que no tienen que ver con la subejecución presupuestaria”, afirmó el ex presidente del Banco Nación.

“Ahora cargan sobre el chico este, el ministro (de Economía Martín Guzmán), sobre la base de ‘armá un carnaval’. Están armando una expectativa, que es peor (generar) la expectativa que lo que va a venir, y es malo que las expectativas jueguen en ese sentido, de que van a desparramar de todo, no solo económico, sino que volvemos a la cancha, sacamos el barbijo y toda esa historia. Entonces ¿qué ocurre? Va a venir en materia de gasto público lo que ya estaba proyectado. Lo que erraron, en términos de timing y de economía con política, y es que subestimaron a las PASO. Ellos iban a tirar plata entre las PASO y noviembre, suponiendo que zafaban la PASO y el problema fue que a la política económica no la dieron vuelta antes de las PASO y ahora ni aunque armen el Carnaval de Gualeguaychú lo dan vuelta a esto”, describió Melconian, en diálogo con radio Mitre.

“El tema es la reversión en noviembre y la pregunta es ¿lo que está en danza, puede revertir? El único instrumento potente y novedoso que habría ahí es el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), si lo vuelven a reponer. Tampoco sé si les da el pinet”, continuó el economista.

“Si acá vuelve a primar la inteligencia de los ciudadanos... Esta es la época de mi abuela con (el ex intendente de Lanús, Manuel) Quindimil: ‘agarrá el pan dulce y votá en contra’. ¿Ahora me hacés ir a la cancha?¿Ahora no sabés si viene la Delta y me hacés sacar el barbijo? ¿Ahora me das el IFE? Si la inteligencia prima, ahora te voy a agarrar el pan dulce y te voy a seguir votando en contra”, argumentó.

“Acá estamos metidos en un quilombo más profundo, que es la de la política económica y el cambio de régimen. Lo mismo es un cambalache que se ha armado, irrelevante, respecto a (cómo se usan) los Derechos Especiales de Giro (DEG). perro que ladra no muerde. Lo más importante que tiene el decreto es que bajaron la persiana y si cumplen con lo que dice el decreto, con los DEG le van a pagar al Fondo”, señaló Melconian.

“El resto, si emiten o no pesos, es una cuestión jurídica, legal, donde un burócrata, un director o un tipo perteneciente al Estado, que no quiere tener una denuncia penal, dice ‘che, si no les alcanza la emisión de moneda que estábamos proyectando...’ ¿Por qué no les alcanza? Porque el ministro había prometido a principios de año que iba a conseguir en los mercados de deuda más plata que la que la que vencía. Entonces había dicho ‘no vamos a tener que emitir tanto, porque yo voy a conseguir plata’ del mal llamado mercado de capitales ¿Cuál es el problema? Que no está consiguiendo más plata. Entonces tiene que emitir más, y ahí viene toda esta ‘sanata’, donde intervienen economistas que entienden del tema, pero como pertenecen a partidos políticos, ‘empiojan’ el tema”, opinó.

Infobae