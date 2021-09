Tras la fallida vuelta de la actividad, empresarios de boliches reclaman más controles a bares y confiterías

Gran expectativa generó el fin de semana pasado la reapertura de los boliches bailables en Salta. Según estipuló el COE, los establecimientos funcionarían al 50% de su capacidad de público y con la implementación de burbujas sanitarias, más allá de que los concurrentes debían hacerlo con su esquema de vacunación covid-19 completo.

“Pudimos trabajar solo el viernes”, explicó – por Aries – Mario Delaloye, empresario del sector, y describió que un inconveniente administrativo/técnico con la Policía provincial generó que el sábado directamente no pudiesen abrir.

De todas formas, indicó, el viernes solo trabajaron con el 25% del aforo y aseguró que esta situación se debe a que muchos bares y confiterías, distorsionando sus rubros, permiten el baile a sus clientes.

“Los boliches tienen muchas diferencias con las confiterías; ellos no pagan adicionales, por ejemplo, y no hacen bailes por burbujas. Ahora, nuestra vuelta se hace difícil si no hay controles”, señaló Delaloye.

Para tal fin, adelantó, representantes del sector se reunirán el miércoles con el Comité Operativo de Emergencias para dar mejor forma al protocolo vigente y exponer las necesidades que pasa el sector.

“Nosotros pedimos que haya inspecciones en bares y confiterías toda la noche. Uno pasa por esos lugares y ves a todo el mundo bailando. Parece que la noche es normal para todos y que nosotros somos los únicos que no podemos trabajar”, cerró el empresario.