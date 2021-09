Amplian el horario de los Parques Urbanos de la Ciudad

La administradora de Parques Urbanos del Ministerio de Turismo y Deportes Eleonora Gallardo indicó que la modificación horaria responde a que la proximidad de cambio de estación permite contar con más horas de luz para el disfrute de los parques.

Asimismo, la funcionaria recordó que es obligatorio el uso de barbijo o tapabocas al ingreso y egreso de los parques y de sanitizante; por razones sanitarias los vestuarios no pueden utilizarse; por otra parte, las mascotas sólo pueden ingresar y permanecer con correa; quienes no cumplan estas indicaciones no podrán hacer uso de las instalaciones.

Durante el mes de septiembre, ambos parques proponen distintas actividades deportivas, a cargo de profesionales, mañana y tarde de lunes a viernes en los diferentes sectores de los predios.

Parque de la Familia

8.00 hs lunes, miércoles y viernes funcional. Plaza de las Banderas; viernes funcional. Anfiteatro

8.00 hs martes y jueves cardio/localizada. Plaza de las Banderas

9.00 hs lunes y miércoles zumba. Plaza de las Banderas

9.00 hs martes y jueves sobrecarga. Plaza de las Banderas

9.00 hs lunes, miércoles y viernes running. Anfiteatro

16 hs lunes, miércoles y viernes vóley mixto. Plaza de los Deportes

17 hs lunes, miércoles y viernes tenis de mesa. SUM

17 hs martes y jueves Iniciación tenis de mesa. SUM

18 hs lunes, miércoles y viernes tenis de mesa. SUM

18 hs martes y jueves Iniciación tenis de mesa. SUM

19 hs lunes a viernes Funcional. Plaza de las Banderas

Parque del Bicentenario

Todas las actividades se desarrollan en el Playón Deportivo e implican diferente intensidad que se define por impacto, carga complejidad de ejecución: suave, moderada y exigente

8 hs lunes a viernes cardio. Intensidad suave

9 hs lunes, miércoles y viernes Funcional. Intensidad suave

9 hs martes y jueves, zumba. Intensidad suave

10.00 hs lunes, miércoles y viernes sobrecarga. Intensidad moderada

10.00 hs martes y jueves GAP. Intensidad moderada

17 hs lunes, miércoles y viernes sobrecarga. Intensidad exigente

17 hs martes y jueves GAP. Intensidad moderada

18 hs lunes, miércoles y viernes sobrecarga

18 hs martes y jueves Jump fit. Intensidad moderada

19 hs de lunes a viernes Funcional. Intensidad exigente

20 hs martes y jueves funcional Intensidad moderada

20.30 hs lunes, miércoles y viernes ritmos. Intensidad suave