Schwartzman y Bagnis brindaron las primeras alegrías argentinas en el inicio del US Open

Diego Schwartzman y Facundo Bagnis lograron este lunes sendos triunfos en sus respectivas presentaciones por la primera ronda del US Open, último y cuarto Grand Slam de la temporada, para las primeras alegrías argentinas en el torneo.

Schwartzman necesitó ajustar su juego para vencer al lituano Ricardas Berankis en sets corridos (7-5, 6-3 y 6-3).

El "Peque", 14to. en el ranking mundial de la ATP y undécimo favorito en Nueva York, se impuso luego de dos horas y 21 minutos en la cancha 5.

El primer set resultó muy parejo a pesar del bueno comienzo del "Peque" con el parcial 2-0. A partir de ahí cometió errores, Berankis forzó su remate de derecha y equilibró el juego. El tenista porteño se recuperó: estaba 6-5, pero 0-40 con su saque cuando obtuvo todos los puntos restantes para el 7-5, en base de buenos servicios y mejor defensa.

Schwartzman aprovechó errores no forzados de Berankis para llevarse el segundo set por 6-3, con mayor efectividad en el primer servicio, y mantuvo el nivel en el tercero.

El "Peque" caminó por la cornisa en algunos momentos, pero de menor a mayor supo recuperarse en su primer enfrentamiento ante el lituano.

"El clima estuvo muy húmedo, no sé si tanto calor porque había un poco de viento, pero sí una humedad terrible. Nunca me cambio el pantalón, pero me lo fui a cambiar porque estaba empapado. Cuando salía el sol era más duro", dijo Schwartzman en rueda de prensa.