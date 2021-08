Gamboa: “Las internas sindicales las regulan los oficialismos”

Inició la quinta semana de paro por tiempo indeterminado y, aparentemente, el conflicto lejos está de llegar a su fin. “Anoche pudimos ver a los Ministros amenazando; lo curioso es que son funcionarios que vienen de otros gobiernos y que repiten el mismo libro: negar el conflicto, amenazar con descuentos, etc.”, consideró Víctor Gamboa, dirigente docente.

En este marco, desde el Gobierno provincial aseguran que no pueden recibir a los autoconvocados dado que, al no existir un sindicato o gremio involucrado, no se puede constatar la representatividad efectiva del método.

“La autovoncocatoria nace en 2007, en 2005 empezó en ATE, que construyó una organización para que los docentes se expresen, hay que recordar que la ADP había cerrado las asambleas”, recordó Gamboa y continuó: “En 2007 se constituye el movimiento y, casi 20 años después, nos dicen que tenemos que sindicalizarnos. Todo el mundo sabe que las elecciones sindicales son manipuladas, así como los Tribunales Electorales y los padrones, por eso se hace imposible acceder a la vida política de los sindicatos”.

Esta situación – resaltó – es lo que llevó a que la autoconvocatoria se erija como referente de la lucha docente en la provincia.

“Las internas sindicales están reguladas por los oficialismos. AMET, por ejemplo, hizo elecciones con un padrón acotado”, aseguró Gamboa y consideró que, en definitiva, es el Gobierno de la Provincia el encargado de dar una salida al paro. “Ya podría haber resuelto el conflicto sentando a los autoconvocados en la mesa”, sentenció.