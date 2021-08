“Esta vez, la oposición tiene razón”, dijo Víctor Hugo Morales sobre el festejo en Olivos

El escándalo que rodea al presidente Alberto Fernández por la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la residencia de Olivos durante la cuarentena, fue cuestionado hoy por Víctor Hugo Morales. El periodista uruguayo hizo un duro editorial este viernes al comienzo de su programa de radio, donde reconoció que “esta vez la oposición tiene razón” y acusó al Presidente de tener “doble discurso”.

“Esta vez tienen razón. Esta vez no se les puede decir absolutamente nada. Siempre están buscando la quinta pata al gato, pero esta vez hubo una quinta y una sexta pata cuando consiguieron esa foto”, comenzó Morales en AM 750.

“¿Y los barbijos, y el cuidado, y el tema de los esenciales, y lo que había dicho pocos días antes a través de la televisión?”, cuestionó en referencia a la foto en la que se ve a Fernández junto a la primera dama y una decena de personas que no cumplen en ningún caso los protocolos sanitarios establecidos por el propio Gobierno para contener al Covid-19.

“El problema acá no es la doble vara de los malos, sino que no es potable esa fotografía que se mostró ayer. En cuanto la vi a media tarde, le pedí a la producción que investigara si había algo para decir desde el Gobierno. La no respuesta mostraba que no saben qué decir”, siguió Morales, y agregó: “Este es un problema que el Gobierno se ha comprado frente a la opinión pública”.

Por último, el periodista consideró que “todavía falta que Olivos, como decir la Casa Rosada, dé alguna explicación, alguna disculpa, algo que lo ponga a tono con una situación que asume evidente gravedad, porque la tiene”, y completó: “La cuestión del doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. No puede el Presidente decir ‘cuidémonos’, promover medidas de aislamiento, y aceptar que lo lleven a una fotografía donde además no habían tomado medidas de aislamiento”.

“Se cometió un error”

El primer pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido llegó de la mano del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Se cometió un error, no debería haber pasado, estuvo mal”, dijo en diálogo con Radio 10.

“También vale aclarar que en ese momento Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía, había reuniones con ministros, sectores y expertos epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social que no debería haber ocurrido. No hay mucho más para agregar”, señaló el funcionario, según el cual “estos no son los temas que le importan a la gente”.

La Nación