Daniel Gollan: “Controladamente se puede hacer un uso recreativo de la marihuana”

La marihuana ingresó de lleno en la campaña electoral del Frente de Todos. Daniel Gollán, precandidato a diputado nacional por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, apoyó la idea del presidente Alberto Fernández de convocar a abrir un debate “sin hipocresía”, con el objetivo de avanzar en la despenalización en el uso recreativo.

Según el ex ministro de Salud bonaerense, las leyes vigentes en Argentina están detrás del comportamiento social. “Uno mira una película en cualquier país y ve con toda naturalidad a la gente fumando marihuana”, ilustró. Desde su punto de vista, la cuestión “es un problema complicado que tiene múltiples aristas y merece ser debatido sin estridencias”.

Sin embargo, marcó una postura firme sobre permitir el consumo de la sustancia psicoactiva. “En términos recreativos podemos tomar muchas experiencias para sacar conclusiones, como la de Uruguay. Controladamente se puede hacer un uso (recreativo de la marihuana). Se podría con determinados parámetros, como se hace en algunas partes de Estados Unidos o Europa”, aseguró Daniel Gollán en diálogo con María Laura Santillán en el programa “La mañana de CNN” por CNN Radio.

El ex titular de la cartera sanitaria indicó que la despenalización de la marihuana “es uno de los temas ‘madres’ que se están debatiendo en el mundo” y que tuvo la oportunidad de formarse en la materia en su paso por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción (Sedronar) y en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Con una contraste, se mostró en desacuerdo con el enfoque prohibitivo: “Es un debate que está desde hace mucho tiempo, ante el fracaso de la política de la guerra contra las drogas de la época del (entonces presidente norteamericano) Richard Nixon. Es una política que ha producido más mortandad, corrupción y venta de armas; es peor ese problema que el de las sustancias psicocativas”.

Por otro lado, Gollan destacó que se haya avanzando con el uso medicinal de la marihuana, algo que “por suerte ya está fuera de discusión”, aunque insistió que en el caso del consumo recreativo se debe establecer una normativa específica, como ocurre “con otras psicoactivas, como el alcohol y tabaco”.

“Obviamente debería existir alguna regulación. A la luz de lo que pasa en el mundo se está imponiendo, no por una ley, sino porque masivamente se está utilizando”, reafirmó uno de los principales referentes sanitarios del Frente de Todos.

La respuesta a Facundo Manes

En otro tramo de la entrevista, el ex ministro de Salud bonaerense contestó las críticas que le hizo el precandidato a diputado nacional por la UCR, Facundo Manes, luego de que haya calificado su gestión sanitaria de la pandemia como “pésima” y “basada en el miedo”.

“La verdad que no lo escuché ni me interesa. Ellos están en una interna en Juntos que tienen que resolver. Tienen un ex ministro (Adolfo Rubinstein) que dijo hace muy poquito que la salud no fue ninguna prioridad para Juntos por el Cambio. Manes es del mismo sector político que formó parte de un gobierno que deterioró la salud pública”, apuntó Daniel Gollan. En esa línea, agregó que la población “hace un reconocimiento que es conmovedor” por la vacunación y las políticas sanitarias en la pandemia, y que eso no lo ve la oposición porque “nunca estuvo en un barrio, solo para los spots”.

Además, el precandidato oficialista cuestionó uno de los ejes de campaña de Manes por presentarse como “un médico que viene a curar la sociedad”. “Me parece una actitud paternalista que diga que va a curar a la sociedad. Es un modelo muy antiguo. La salud pública es otra cosa; más que curación, es promoción y prevención de la salud, el diagnóstico rápido de las patologías. La curación aparece cuando hay un problema concreto, es un problema más amplio”, definió el ex ministro de Salud.

Desde su visión, planteó que el candidato radical “tiene un conocimiento muy especializado que son las neurociencias” pero que ese campo “no aplica para generar acceso a la salud a la gente”.

”Hace décadas nosotros venimos estudiando la salud pública, que es lo que permite resolver una mejor salud para todos. Lo otro (las neurociencias) será importante, pero en un congreso de especialistas”, concluyó.

