Pamela Ares advierte que Emiliano Durand si llega al Senado no respetará ni al gobernador Sáenz 

En Pasaron Cosas, Ares resaltó que pese a ser funcionaria nacional de ninguna manera estuvo escondida detrás de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y expresó estar confiada en que se está empezando un nuevo proceso que apuesta a las mujeres encabezando listas.

De esta manera, se diferenció de sus competidores que representan al oficialismo provincial, Matías Posadas y Emiliano Durand, porque no llevan a ninguna mujer encabezando listas, por lo auguró que habrá una Cámara de Diputados y un Concejo Deliberante con una menor participación de mujeres.

Ares señaló que defiende una nueva forma de hacer política por lo que de ninguna manera permitirá “ser títere de ese entramado de poder donde un Secretario General de la Gobernación en uso licencia me invita a un programa de televisión del que no forma parte para subirme a un debate. Los mismos que me bajan no me van a subir”.

La candidata del Frente de Todos sostuvo que considera a la política como una herramienta de transformación y hay mucho para acordar pero antes “hay que poner las cartas sobre la mesa” porque el domingo “es una oportunidad para empezar un nuevo contrato social con la gente”.

Para Ares, los candidatos que no debaten es difícil saber qué intereses representan.

En este sentido, manifestó que Posadas siempre es oficialista, pero sobre Emiliano Durand advirtió que una vez que sea Senador puede que no respete ni al Gobernador de la Provincia.

Agregó que esa banca legislativa debe estar para alguien que quiera representar a los salteños y quiera transformar la vida con el trabajo como eje y ordenador, luego de haber recibido muchos fondos nacionales y sin embargo no se vieron una política pública provincia y municipal complementaria.