Álvaro Ulloa afirma que “la gente no tiene ni idea que se va a reformar la Constitución”

Álvaro Ulloa, uno de los dirigentes reconocidos que tiene el Pro en Salta, analizó el panorama electoral, de cara a los comicios provinciales del 15 de agosto. En este sentido, criticó severamente el trabajo de la Legislatura y del Concejo Deliberante. Además, afirmó que “la gente no tiene idea que se va a reformar la Constitución provincial”.

En Hablemos de Política, por Aries, Ulloa comentó que se acerca una elección pero aseguró que “no hay clima electoral”. “Si sacamos los carteles de la calle, ni nos enteramos que hay una elección”, agregó.

En el mismo sentido, indicó que los electores no tienen mucho conocimiento de los candidatos a convencional constituyente y también desconocen que se va a reformar la Constitución de la Provincia. “Si mañana hacemos un examen en el que haya que contestar tres respuestas, no lo aprueba nadie. Si mañana preguntamos qué se va a reformar de la Constitución, la gente no tiene ni idea, nadie tiene idea”, subrayó.

“Sabemos que se van a limitar mandatos, pero no sabemos más nada. La gente no sabe ni que se va a reformar la Constitución y se va a empezar a reformar dentro de 15 días”, finalizó Ulloa.