Santoro dice que políticamente es “no binario”: “Soy un poco peronista y un poco radical”

Leandro Santoro es asesor presidencial y también es diputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nunca escondió sus orígenes en el radicalismo, pero ahora se identifica dentro del Frente de Todos y particularmente con Cristina Fernández de Kirchner. Al ser consultado sobre su identidad política y sorprendió con su respuesta: “Soy no binario, un poco peronista y un poco radical”.

una semana después de que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, anunciara la emisión en el país del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas que se autoperciban no binarias, Leandro Santoro se animó a aplicar un juego de palabras para definir su identidad política: "Soy no binario, un poco peronista y un poco radical", expresó el precandidato a diputado por el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires.

“Me cargan por ser radical: ‘Él cree que es radical’, dicen. Yo soy no binario. Soy un poco peronista, un poco radical”, explicó sobre su perfil ideológico en el marco del camino hacia las PASO. En esas elecciones de 12 de septiembre próximo, Santoro apunta a consolidar su candidatura de cara a las legislativas de fin de año.

El 23 de julio pasado, por decreto, Alberto Fernández anunció la emisión del DNI para las personas que se autoperciban no binarias. De este modo, los DNI argentinos cuentan con la posibilidad de consignar una “X” para definir el sexo, al igual que para los pasaportes. Con su comentario, el asesor del Presidente realizó un juego de palabras vinculado a la decisión administrativa.

En su entrevista con C5N, el político de origen radical profundizó sobre su vínculo con el kirchnerismo y sobre todo con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. “Tengo una cultura alfonsinista. Yo entré tarde al kirchnerismo. Me emocionó mucho ver lo que se había construido alrededor de la muerte de Néstor (Kirchner). Después me encantó Cristina. Cuando vi a CFK en la intimidad me di cuenta que era una líder extraordinaria”, detalló.

¿Te eyectó el radicalismo?, le preguntaron a Santoro en el canal de cable. “Yo siento que se me quemó la casa y que los primos y los tíos me dieron una habitación. Me abrazaron y me hicieron sentir parte de la familia. Me siento muy compañero de mis compañeros”, respondió.

A continuación, el legislador porteño reflexionó: “Los radicales siempre me preguntan: ‘¿Qué te dieron los peronistas para pasarte?’. Siempre les respondo lo mismo: me dieron miles y miles de compañeros y compañeras para cambiar la Argentina”. Al mismo tiempo, enfatizó: “Me siento frentetodista”.