Ares quiere debatir con Durand y Posadas: “No sé si no debaten conmigo porque soy mujer”

Por Aries, la candidata a senadora por la Capital del Frente de Todos, Pamela Ares, expresó sus intenciones de debatir con los también candidatos Emiliano Durand – Unidos por Salta – y Matías Posadas – Gana Salta -, sin embargo, advirtió, estos se han negado reiteradamente a concretar el encuentro.

“Veo una tele prendida y lo veo a Emiliano Durand en su programa. Me gustaría debatir con él y con Matías Posadas, los candidatos a senadores por el oficialismo”, sostuvo la dirigente y continuó: “No sé si no debaten conmigo porque soy mujer, o porque tengo una firmeza muy fuerte en mis palabras, o porque no tengo prontuario sino currículum, no lo sé”.

Para Ares, Durand se muestra ante la sociedad como “un tipo común, con muchas horas de televisión” y que ha generado el perfil del candidato “antigrieta”.

“Pero es oficialista sin solución de continuidad hace 15 años”, disparó y añadió que, hasta el momento, tanto Durand como Posadas solo mostraron el ser oficialistas como única virtud. “Eso puede ser una afinidad, pero no es una virtud en el debate de la política pública”, completó.

En este marco, la candidata del Frente de Todos dijo estar preocupada porque los candidatos del oficialismo salteño pretendan obtener una banca en el Senado – un espacio donde, resaltó, el debate es constante – sin exponer sus proyectos y, sobre todo, contrastarlos con los del resto de los candidatos.

“Quiero debatir. Le pido a la gente que tome conciencia sobre lo que hay detrás de una persona que quiere ser senador y no quiere debatir sobre política pública”, sentenció Ares.