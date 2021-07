Trabajadores del SAMEC protestaron contra la detención de operarios

Durante la tarde comenzaron a comunicarse entre los trabajadores de la institución porque la Policía llegó a la casa de los operarios que intervinieron asistiendo al peluquero Matías Ruiz, quien falleció luego de ser demorado por la Policía mientras corría desnudo por la calle y cuya causa de muerte se encuentra en investigación.

En el SAMEC se sorprendieron porque aseguran que los trabajadores fueron detenidos para que presten declaración y los efectivos de la fuerza no exhibieron orden alguna de allanamiento o citación judicial.

Este proceder fue puesto en alerta por familiares de los operarios, replicó en los trabajadores y terminó teniendo resonancia en el ámbito sindical. Finalmente cerca de la medianoche resolvieron cortar el tránsito en la Avenida Arenales, donde está el nuevo edificio del SAMEC, porque no tenían respuesta por parte de las autoridades policiales y judiciales. Al mismo tiempo, desconocían el paradero de los trabajadores detenidos.

Los familiares expresaron su malestar por la situación, ya que una operaria que se llevó la Policía estaba en periodo de lactancia amamantando a su hija menor. Al mismo tiempo, la madre de uno radio-operador comparó la situación con “tiempos de antes” porque lo llevaron y no se sabe dónde está, porqué se lo llevaron y sin orden alguna de una autoridad judicial.

Por su parte, el dirigente de ATE-Salud, Víctor Chuquisaca, consideró que no se puede permitir este tipo de casos: “Acá se está atropellando a los héroes. Se critica cuando salen las cosas mal, pero no se reconoce cuando el SAMEC salva una vida. Hoy estamos siendo manoseados. Hoy le toca a estos compañeros. Les llamamos secuestro porque les cayeron a la casa y los sacaron, no había orden ni un llamado a declarar”.

Aclaró que apoyan al padre de la víctima pero pretenden que se conozca la verdad sin perjudicar a los trabajadores que cuidan la salud de todo el pueblo.