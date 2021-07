La DAIA pidió postergar la audiencia en la que iba a hablar Cristina Kirchner

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), querellante en la causa conocida como Memorándum con Irán, solicitó al Tribunal Oral Federal 8 la postergación de la audiencia fijada para el próximo viernes, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner planea pedir junto a otras defensas la nulidad de toda la causa que se originó en la denuncia del fiscal Alberto Nisman.

Es que el TOF fijó la audiencia -a ser transmitida online- para el próximo viernes a las 11.30. Pero según informaron las autoridades de la comunidad judía esa misma mañana tendrá lugar el acto para conmemorar los 27 años del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, en donde murieron 85 personas.

Para la DAIA “resulta absolutamente impertinente e irrespetuoso con la memoria de las víctimas” la realización de una audiencia “jurídicamente cuestionable el mismo día del acto” por la tragedia. Por eso solicitaron la postergación. Así surge del escrito que presentó Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, junto a su abogado, ante los jueces del TOF y al que accedió Infobae.

“Sin perjuicio de los evidentes cuestionamientos jurídicos que podrán oportunamente realizarse a la audiencia fijada por el Tribunal para el día 16 de julio de 2021 (aún no se resolvió en forma definitiva la recusación del tribunal, la resolución de fecha 18 de junio de 2021 no adquirió firmeza pues queda pendiente de resolución un recurso de queja por casación denegada, y además aún no se produjo toda la prueba dispuesta sobre la que las partes deberíamos expedirnos), vengo a solicitar la postergación de dicha audiencia en virtud de que ese mismo día se realizará el acto central que conmemorará un nuevo aniversario del atentado terrorista a las sedes de la AMIA-DAIA”, se sostuvo.

Tras recordar que la DAIA es “co-organizadora” del acto, la querella sostuvo que la entidad, “representación política de la comunidad judía argentina y víctima directa del atentado terrorista, considera una afrenta a la memoria de las víctimas la eventual realización de dicha audiencia el mismo día en el que se realizará acto”.

“Recordar, año tras año, aquel trágico hecho es para la sociedad argentina una obligación moral. Creemos que no puede haber nada más importante ni trascendente que recordar a las 85 personas asesinadas por el terrorismo. Por ello, y entendiendo que todas las partes del proceso estarán conformes con lo que se peticiona, es que se solicita la urgente postergación de la audiencia fijada para el día 16 de julio de 2021”, se indicó.