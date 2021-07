Acusan al Gobierno provincial “de no tener una política de derechos humanos”

Cristina Cobos, referenta de la Mesa de Derechos Humanos, criticó al Gobierno provincial y lo acusó “de no tener una política de derechos humanos”. Las palabras de Cobos se dieron alrededor de la creación del Comité Contra la Tortura, “que debió conformar el Gobierno de Urtubey y que todavía no conformó el Gobierno actual”.

“No están ignorando al Comité Contra la Tortura, no hay respuestas a los pedidos que hicimos y esto quiere decir que al Gobierno no le interesa que este comité funcione”, dijo Cobos en Hablemos de Política, por Aries.

Además, Cobos sostuvo que “esto es producto de no tener políticas de derechos humanos directamente”. “La prueba está en los casos de gatillo fácil; en los policías procesados y la fiscal acusada por el ministro de Seguridad, defendiendo a los policías, que reprimen o matan directamente”, añadió.

“La violencia policial va del a mano de esta política que ellos quieren avalar, por eso decimos que no tienen política de derechos humanos”, finalizó.