No se trata de una suspensión del período ordinario de sesiones y no está mencionado en el texto constitucional que fija dicho período del 1 de abril al 30 de noviembre, en el caso de Diputados y Senadores, debiendo prorrogarse hasta que se haya aprobado el presupuesto provincial. Respecto del cuerpo deliberativo comunal, las sesiones ordinarias se inician el 1 de marzo. En consecuencia, fue la práctica la que impuso estas vacaciones para un grupo de funcionarios electos.

Durante las dos semanas que no estarán cumpliendo las tareas de trabajo de comisión y sesiones en el recinto, se habrá iniciado la campaña electoral de la que varios legisladores serán protagonistas buscando su reelección. Y tal circunstancia se destacó en la última jornada de trabajo de estos cuerpos.

En Diputados impactó la queja de un diputado oficialista que expresó su malestar por el acercamiento de destacados miembros del gobierno de Gustavo Sáenz a un opositor. Gustavo Orozco, del bloque Salta tiene Futuro, va por su reelección en Rosario de la Frontera y se molestó que el propio Vicegobernador manifieste su apego a la figura del intendente Gustavo Solís, imputado en casos de corrupción. La denuncia, pese a su gravedad, no incluye ningún anuncio de alejamiento de la alianza Gana Salta.

En el Senado, fue el representante de Cafayate Sergio Rodrigo Saldaño -de la Unión Cívica Radical- quien puso la nota electoralista al cuestionar al candidato a Convencional Constituyente de la oficialista alianza Gana Salta por utilizar la función pública para allegar votos. Saldaño va por su reelección a través de la alianza Unidos por Salta y no se privó de nada al reclamar la renuncia del secretario de Deportes de la Provincia, Marcelo Córdoba. Luego de hacer notar que viene desde hace tiempo entregando elementos deportivos a distintas instituciones con la intención de ganar la voluntad de electores –especialmente los jóvenes- dijo que en su departamento no se necesitan elementos sino una política deportiva bien proyectada y pensada para todo el tiempo de gestión de un gobierno y no solo para una campaña.

Pero las palmas se las llevó el concejal José Gauffin, que también pretende ser reelecto en su banca encabezando la Lista de Juntos para el Cambio +. Reclamó severamente el adelanto de la campaña expresado en pegatinas y pintadas e incluso, la falta de control de restricciones que impone la pandemia, porque son tareas que se realizan durante la noche. Consideró una burla la imposición de una multa mínima a quien disfruta los privilegios de ser hermano de la intendenta.

Pero especialmente denunció el monopolio de cartelería en la vía pública, puntualmente a partir de un convenio suscripto en diciembre de 2018 entre una empresa del ahora candidato saencista Emiliano Durand y la Municipalidad de la Capital, por entonces conducida por el gobernador Gustavo Sánez. Dicho convenio obliga a Infonoa a invertir 200 mil pesos mensuales durante 36 meses, en el cuidado y mantenimiento de aproximadamente 70 paradores del servicio urbano que presta SAETA. Sin cláusula de ajuste, son unos 2.800 pesos por cada uno de ellos. Pero son números estimados ya que el convenio no establece de manera expresa la cantidad de paradores cedidos a la empresa del candidato ni tampoco fija con precisión las condiciones bajo las cuales deben realizarse las acciones de mantenimiento y mejora, las que son enunciadas de una manera muy genérica.

El plazo de vigencia del convenio absorbió dos procesos electorales. Si uno de los signatarios llega al Senado, la queja habrá tenido razón.

